Samsung Galaxy S27 Ultra разочарует древним телеобъективом с датчиком 10 Мп
Инсайдер раскритиковал камеру будущего флагмана Samsung
Samsung Galaxy S27 Ultra будет лишь немного крупнее базового Galaxy S27, при этом смартфон обещает показать достойные результаты по всем основным характеристикам. Однако в системе камер Samsung может сохранить компонент, который уже выглядит устаревшим на фоне конкурентов.
Известный инсайдер Ice Universe обратил внимание на 3-кратный телеобъектив с датчиком изображения разрешением 10 Мп. Использование такого модуля в следующем поколении флагманского смартфона может вызвать серьёзное недовольство поклонников. На фоне развития мобильной фотографии сохранение камеры с подобными характеристиками может стать спорным решением для устройства премиального класса.
Напомним, официальная премьера серии Galaxy S27 ожидается в первой половине января 20207 года. Ожидается, что все устройства линейки будут использовать SoC Exynos 2700, это касается и Galaxy S27 Ultra.