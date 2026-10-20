Samsung Galaxy S27 Ultra разочарует древним телеобъективом с датчиком 10 Мп

Samsung Galaxy S27 Ultra будет лишь немного крупнее базового Galaxy S27, при этом смартфон обещает показать достойные результаты по всем основным характеристикам. Однако в системе камер Samsung может сохранить компонент, который уже выглядит устаревшим на фоне конкурентов.

Известный инсайдер Ice Universe обратил внимание на 3-кратный телеобъектив с датчиком изображения разрешением 10 Мп. Использование такого модуля в следующем поколении флагманского смартфона может вызвать серьёзное недовольство поклонников. На фоне развития мобильной фотографии сохранение камеры с подобными характеристиками может стать спорным решением для устройства премиального класса.

Напомним, официальная премьера серии Galaxy S27 ожидается в первой половине января 20207 года. Ожидается, что все устройства линейки будут использовать SoC Exynos 2700, это касается и Galaxy S27 Ultra.