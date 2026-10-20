Компактный экран OLED 6,35 дюйма, 6330 мА·ч, 100 Вт и IP68. Poco X8s вышел в предпроджу с ценой $315

Смартфон Poco X8s появился в официальном онлайн-магазине Xiaomi на торговой площадке Shopee во Вьетнаме до официальной премьеры. Устройство уже доступно для предзаказа в двух конфигурациях памяти: 8/256 ГБ — $440, 12/512 ГБ — $530. Но для первых покупателей цены существенно ниже — $315 и $390 соответственно.

Poco X8s стал пятым представителем серии X8. Ранее в марте были представлены модели X8 Pro и X8 Pro Max, в сентябре линейку пополнили Poco X8 и X8 Power. До появления в онлайн-магазине X8s также засветился в результатах Geekbench и базах сертификации IMDA, EEC и IECEE под номером 2609CPC5FG.

Согласно опубликованным характеристикам, Poco X8s получил 6,35-дюймовый экран OLED, 50-мегапиксельную основную камеру, 8-мегапиксельную фронтальную, аккумулятор емкостью 6330 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт, защиту IP68. В основе аппаратной платформы лежит SoC Snapdragon 7 Gen 4.

Поставки предварительно заказанных устройств запланированы на период с 6 по 9 ноября. Первые покупатели также получат в подарок беспроводные наушники Redmi Buds 6 Play.

Дата официальной премьеры Poco X8s пока не объявлена. Неизвестно и то, когда смартфон выйдет за пределами Вьетнама.

Напомним, сегодня Xiaomi запустила продажи умных часов Redmi Band 4 за $25.