Илон Маск признал ошибку: в документах на IPO рынок SpaceX оценили в $28,5 трлн, а на самом деле он «намного больше»

Илон Маск считает, что SpaceX существенно недооценила потенциальный объём рынка своих технологий. В документах к IPO компания оценила совокупный адресуемый рынок (TAM) в $28,5 трлн, однако глава SpaceX заявил в соцсети X, что реальная цифра значительно выше. «Мы ошибались. На самом деле он намного больше», — написал Маск, комментируя оценку рынка. Конкретную новую оценку он не привёл.

SpaceX начинала как оператор космических запусков, затем развила спутниковый интернет Starlink, а теперь делает ставку и на вычислительную инфраструктуру для искусственного интеллекта. Компания рассчитывает предоставлять вычислительные мощности для ИИ и строит масштабные дата-центры. Один из ключевых проектов — Colossus в Мемфисе, связанный с бизнесом Маска в сфере искусственного интеллекта.

Согласно планам, Colossus 2 должен получить ещё около 660 тыс. графических процессоров Nvidia Blackwell к концу года. Это дополнит примерно 550 тыс. ускорителей GB300 и GB200, уже работающих на площадке. Такие масштабы отражают стремление Маска нарастить вычислительные мощности для конкуренции с ведущими разработчиками ИИ.

Ещё одно направление — проект Starmind, предполагающий размещение вычислительных систем на спутниках. По планам SpaceX, такие аппараты смогут обеспечивать значительную вычислительную мощность непосредственно на орбите. Компания рассматривает запуск первых спутников уже в конце 2027 года и сотрудничает с Nvidia над адаптацией платформы Vera Rubin для космической инфраструктуры.

В документах SpaceX основная часть потенциального рынка приходится на ИИ. Компания оценила его в $26,5 трлн. Потенциальный рынок услуг связи, в значительной степени связанный со Starlink, оценён ещё в $1,6 трлн.

Другие производители также рассчитывают на триллионные рынки ИИ-инфраструктуры. Глава AMD Лиза Су оценила потенциальный рынок ускорителей для ИИ в дата-центрах в $1,5 трлн. Nvidia, в свою очередь, сообщала о портфеле заказов от крупных дата-центров на сумму около $2 трлн. При этом оценки TAM отражают потенциальный объём рынка, а не гарантированную выручку компаний.