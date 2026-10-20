Билайн лидирует по качеству связи в столице и усиливает 5G в «Москва-Сити»

Сеть развивают в одном из самых загруженных деловых районов столицы

Билайн продолжит расширять возможности сети пятого поколения в деловом центре «Москва-Сити», где высокая нагрузка на мобильную инфраструктуру связана с активным использованием цифровых сервисов и постоянным обменом данными.

Развитие 5G должно обеспечить более комфортную работу с мобильным интернетом, включая проведение видеоконференций, передачу крупных файлов и доступ к рабочим платформам за пределами офиса. В компании подчёркивают, что стабильная связь становится важным условием для решения повседневных бизнес-задач.

Билайн лидирует по качеству связи в столице и усиливает 5G в «Москва-Сити»
Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Оператор уделяет особое внимание районам Москвы с высокой деловой активностью и интенсивным использованием мобильного интернета. По словам вице-президента Московского региона Билайна Олега Бирюкова, развитие 5G позволит ускорить обмен информацией и даст пользователям больше возможностей для работы в движении. При этом ключевой задачей компания называет повышение удобства клиентов и сокращение времени на выполнение повседневных операций.

Согласно исследованию агентства TelecomDaily, проведённому в сентябре 2026 года в пределах Садового кольца, Билайн показал лучший результат среди операторов «большой четвёрки». Специалисты оценивали время работы устройств в сети 5G, скорость загрузки и отправки данных, задержку сигнала и скорость открытия веб-страниц. 

Сети и серверыБилайнИсточники:РИА Новости

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