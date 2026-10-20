МТС начала брать деньги за 5G: платный доступ к новой сети обойдётся в 199 рублей ⁠ 8

МТС предложила абонентам платные опции для доступа к сетям пятого поколения, о чем пишет Коммерсантъ.

Согласно опубликованным условиям, услуга «УЖЕ 5G» обойдётся в 199 рублей в месяц, а «УЖЕ 5G+» — в 299 рублей. Для подключения потребуются SIM-карта оператора, совместимый со стандартом российского 5G смартфон и нахождение в зоне покрытия. При этом другие операторы «большой четвёрки» пока не указывают аналогичных требований на своих сайтах.

Базовая опция предусматривает доступ к 5G на скорости до 300 Мбит/с, а в пилотных зонах «Супер 5G» — до 1,5 Гбит/с. В пакет также включат 50 ГБ мобильного трафика и приоритетное подключение к LTE при высокой нагрузке на сеть. Вариант «УЖЕ 5G+» дополнительно предусматривает безлимитный интернет. В службе поддержки подтвердили, что подключение платных опций обеспечивает доступ к 5G и повышенный приоритет в сети 4G.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

В МТС заявили, что сохраняют условия первоначального запуска технологии в сентябре и все совместимые смартфоны могут пользоваться 5G без дополнительных требований. Новые пакеты, по объяснению компании, расширяют возможности абонентов за счёт дополнительного трафика и приоритета в LTE.