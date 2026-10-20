Xiaomi выпустила умный выключатель за $17 с управлением голосом и нагрузкой до 2200 Вт

Выпущен умный выключатель Xiaomi Smart Switch 2 Pro, который позволит превратить обычное освещение в часть системы умного дома. Устройство устанавливается вместо стандартного настенного выключателя и совместимо с электропроводкой как с нулевым проводом, так и без него.

Толщина панели составляет всего 3,5 мм, а металлическое крепление обеспечивает плотное прилегание к стене. Поверхность выполнена из AG-стекла с защитным AF-покрытием, снижающим появление отпечатков пальцев, жирных следов и царапин. Покупателям предложат версии с одной, двумя и тремя клавишами.

Выключателем можно управлять физическими кнопками, через приложение Mi Home или голосовыми командами Xiao Ai. Поддержка Xiaomi Mesh 2.0, по заявлению производителя, повышает скорость отклика на 50% и вдвое сокращает время настройки сети. Также предусмотрены удалённые обновления прошивки и переназначение функций клавиш. Для подключения потребуется шлюз Bluetooth Mesh. Устройство поддерживает сценарии автоматизации: например, включение света при открытии двери или одновременное управление освещением, шторами и роботом-пылесосом при выходе из дома.

Источник изображения: gizmochina // Xiaomi

Максимальный допустимый ток составляет 10 А, а мощность подключённой нагрузки может достигать 2200 Вт. Для защиты предусмотрены механизмы отключения при перегреве и превышении нагрузки.

Новинка уже появилась на платформе Xiaomi Youpin. На этапе краудфандинга версия с одной клавишей стоит 114 юаней (около $17), модель с двумя клавишами — 133 юаня (примерно $20), а трёхклавишная модификация оценена в 152 юаня (около $23).