Samsung выпустила глобальную One UI 9 для Galaxy S26, Galaxy Z Fold5 и Galaxy Z Flip5 в новых регионах

Samsung продолжает выпуск стабильной версии One UI 9 для разных смартфонов линейки Galaxy на мировом рынке.

Накануне обновление стало доступно в Европе для складных смартфонов Galaxy Z Fold5 и Galaxy Z Flip5. Прошивка получила номера F946BXXU7HZIJ и F731BXXU7HZIJ соответственно.

Кроме того, новая версия оболочки добралась до серии Galaxy S26 в Японии. Обновление предназначено для устройств с региональным кодом SJP и распространяется под номером сборки S948QOPU1BZI9.

Источник изображения: tarunvats33 // Samsung

Таким образом, Samsung постепенно расширяет географию выпуска One UI 9, охватывая новые рынки и модели смартфонов. В ближайшее время обновление ожидается и в других регионах. Сроки его появления будут зависеть от рынка и конкретной модели устройства.

One UI 9 добавляет ИИ-подсказки Now Nudge, функцию Call Brief для вывода данных календаря во время звонка и ИИ-трекинг людей на видео My FanCam. Панель быстрых настроек получила настраиваемые и более крупные ползунки громкости и яркости, а плеер меняет цвет под обложку трека. Внедрен синий индикатор геолокации для приватности