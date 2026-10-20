«Монстр внутри» с батареей 9000 мА·ч, экраном 2К 185 Гц, Snapdragon 8 Elite Gen 5 и самой крупной системой охлаждения за всю историю Neo. Новые подробности об iQOO Neo 12

iQOO объявила о том, что игровой смартфон Neo 12 (его продвигают под слоганом «Монстр внутри») представят 28 октября, в этот же день устройство поступит в продажу. Также компания раскрыла новые подробности — о системе охлаждения устройства.

iQOO Neo 12 получит вентилятор Ice Dome с 59 лопастями и тремя уровнями регулировки скорости. В конструкции предусмотрены усиленный ротор, сварное соединение вала и двухслойная защита печатной платы от воды. За пассивный отвод тепла отвечает испарительная камера 3D Ice Dome плошадью 8200 мм2. По заявлению iQOO, это самая крупная камера охлаждения за всю историю серии Neo, а её эффективность на 15% выше, чем у аналогичного элемента в Neo 11.

В основу аппаратной платформы ляжет SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, дополненная собственным игровым чипом Q3 и обновлённым движком Monster Hyper-Core. Устройство также получит металлическую боковую рамку и подэкранный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

iQOO Neo 12 достанется экран с разрешением 2K, кадровой частотой 185 Гц и пиковой яркостью 2200 нит. Ещё одной особенностью станет аккумулятор Blue Ocean ёмкостью 9000 мА·ч. Мощность зарядки и время автономной работы производитель пока не раскрыл.