Робот-пылесос на максималках. Xiaomi Mijia Robot Vacuum and Mop 7 Max вышел в продажу: три манипулятора для очистки углов, 45 000 Па и вода при 50 °C

Xiaomi открыла предпродажи робота-пылесоса Mijia Robot Vacuum and Mop 7 Max в Китае. Новинка получила систему влажной уборки с распылением воды температурой 50 °C, мощное всасывание и конструкцию с выдвижными манипуляторами для очистки углов и участков вдоль стен. Устройство предлагается в двух версиях: с резервуаром для воды и с тонким корпусом и встроенной системой подачи воды.

Стартовая цена версии с резервуаром составляет 4999 юаней ($750), а модификация с системой подачи и отвода воды стоит 5299 юаней ($800). По заявлению Xiaomi, робот обладает лучшей в линейке Mijia способностью преодолевать препятствия: он может забираться на возвышения высотой до 6 см, что должно облегчить уборку в помещениях с высокими порогами и перепадами уровня пола.

Сила всасывания достигает 45 000 Па — это максимальный показатель среди роботов-пылесосов Mijia, по данным производителя. Для влажной уборки предусмотрено распыление горячей воды температурой 50 °C. При распознавании кухни или ванной комнаты робот автоматически активирует эту функцию, чтобы эффективнее справляться с жирными и другими стойкими загрязнениями. Xiaomi также заявляет об эффективности обеззараживания пола до 99,99%.

Для очистки вдоль стен, вокруг мебели и в углах используется система с тремя роботизированными манипуляторами. Она должна устранять участки, которые обычные щётки и швабры часто пропускают. Встроенный радар позволяет точнее ориентироваться в пространстве, а уменьшенная высота корпуса помогает убирать под кроватями, шкафами и другой низкой мебелью.

Mijia Robot Vacuum and Mop 7 Max также распознаёт более 320 типов объектов и загрязнений с помощью ИИ. На основе полученных данных устройство выбирает подходящую стратегию уборки. Во время влажной уборки робот одновременно собирает грязную воду скребком, чтобы поддерживать чистоту мкрофибры и уменьшать риск повторного распространения загрязнений.