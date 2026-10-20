Xiaomi придумала карманный фен за $30 с мотором 110 000 об/мин и ионизацией — предзаказы начали оформлять в Китае

Xiaomi открыла предзаказы на компактный фен Mijia High-Speed Hair Dryer Mini. Устройство получило высокоскоростной бесщёточный мотор и систему двойной ионизации, а масса составляет всего 270 граммов. Рекомендованная — 299 юаней ($45), но на старте продаж новинку можно приобрести всего за 199,7 юаня ($30).

Фен оснащён двигателем, который вращается со скоростью 110 000 об/мин. По данным производителя, скорость воздушного потока достигает 62 м/с. Xiaomi рассчитывает, что компактные размеры и небольшой вес сделают устройство удобным не только для домашнего использования, но и для поездок, посещения спортзала и других ситуаций, когда фен нужно брать с собой.

За уход за волосами отвечает обновлённая система положительной и отрицательной ионизации. Она должна помогать уменьшать статическое электричество и улучшать состояние волос во время сушки. Производитель также заявляет о дополнительном эффекте очищения кожи головы.

Пользователям доступны две скорости воздушного потока и четыре температурных режима. Предусмотрен и отдельный детский режим. Фен выпускается в трёх цветах: розовом, фиолетовом и бежевом.

Среди конструктивных особенностей — магнитная крышка воздушного фильтра и встроенная стяжка для кабеля, упрощающая хранение устройства.