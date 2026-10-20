К спутнику Марса отправили зонд: MMX успешно отделился от ракеты-носителя

Аппарат должен собрать около 10 г материала Фобоса и вернуться на Землю в 2031 году

Японский зонд MMX успешно отделился от ракеты-носителя и вышел на заданную орбиту. Аппарат, разработанный Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA), стартовал в ночь на 20 октября с космодрома Танэгасима. Его главная задача — исследовать Фобос, один из двух спутников Марса, и доставить на Землю образцы его грунта.

Ожидается, что примерно в августе зонд приблизится к Марсу. Не ранее декабря 2028 года он должен будет собрать около 10 г материала с поверхности Фобоса. После завершения миссии аппарат направится обратно к Земле: прибытие запланировано на 2031 год, когда он сбросит капсулу с собранными образцами.

Учёные рассчитывают, что анализ грунта поможет разобраться в происхождении Фобоса и получить новые сведения об истории самого Марса. Министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Ёсихиро Сэки также отметил, что проект позволит отработать технологии для будущих марсианских экспедиций с участием людей.

Масса MMX составляет 4,5 т, а размах его солнечных батарей достигает 9 м. Технологии, испытанные в ходе миссии, планируется использовать при подготовке последующих полётов к Марсу, в том числе пилотируемых.