В сентябре российские дилеры реализовали 3,2 тыс. автомобилей, а за девять месяцев продажи достигли 25 тыс. машин

Новый хит АвтоВАЗа? Продажи Lada Iskra взлетели почти в 200 раз в 2026 году ⁠ 8

Продажи Lada Iskra в России в сентябре 2026 года составили 3,2 тыс. автомобилей, увеличившись в 3,4 раза относительно того же месяца прошлого года.

По данным «Автостата», это позволило модели занять восьмое место в общем рейтинге наиболее продаваемых автомобилей. С января по сентябрь включительно реализовано около 25 тыс. Lada Iskra.

Рост показали и другие модели. Tenet T7 разошелся тиражом 6,4 тыс. машин — в четыре раза больше, чем годом ранее, что вывело кроссовер на первое место в сегменте SUV. Продажи Tenet T4L достигли 4,4 тыс. автомобилей. Lada Niva Travel прибавила 41,9%, до 3,4 тыс. машин, а Niva Legend — 6,1%, до 3,2 тыс.

В рейтинге марок за сентябрь лидировала Lada с результатом 28,4 тыс. автомобилей и долей 24,67%. Далее расположились Haval с 13,4 тыс. машин, Tenet — 12,4 тыс., Geely — 6,3 тыс. и Changan — 6,1 тыс. Всего за девять месяцев 2026 года в России продано 960,1 тыс. новых легковых автомобилей, что на 7,2% больше годового результата. За этот период продажи Lada Iskra выросли в 195 раз.