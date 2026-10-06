Из-за огромных очередей некоторые станции в Китае обязали владельцев машин освобождать места при достижении 80%

В период праздничного пика в Китае на автомагистралях образовались длинные очереди к зарядным станциям.

На одной из зон отдыха в провинции Хубэй одновременно ожидали около 200 автомобилей, среди которых было много гибридов с увеличенным запасом хода. В ответ администрация ввела правило: автомобиль необходимо убрать с зарядного места сразу после достижения 80% заряда.

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Нововведение вызвало спор между владельцами автомобилей с увеличенным запасом хода и полностью электрических моделей. Первые отмечают, что в дальней дороге могут столкнуться с пробками или низкой температурой, из-за которых расход энергии возрастает, поэтому хотели бы зарядить батарею полностью. Владельцы электромобилей возражают, что у них нет альтернативы в виде двигателя внутреннего сгорания, тогда как гибриды при необходимости могут продолжить движение на топливе.

Причина ограничения связана с особенностями быстрой зарядки литиевых батарей. До уровня 80% аккумулятор обычно заряжается наиболее быстро и с высокой стабильной мощностью. После этой отметки система снижает скорость зарядки, поэтому оставшиеся 20% могут занимать примерно столько же времени, сколько первые 80%. При дефиците зарядных мест разрешение полностью заряжать все автомобили существенно увеличивает очереди и снижает пропускную способность станций.