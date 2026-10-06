Советский спутник «Космос-1707» сгорел в атмосфере после 40 лет, проведенных на орбите ⁠ 3

В сентябре 2026 года полет завершили сразу три российских космических аппарата: грузовой корабль «Прогресс МС-33», спутник «Космос-2558» и запущенный еще во времена СССР «Космос-1707». Последний провел на орбите более 40 лет.

Изображение сгенерировано Gemini Источник изображения: Gemini

Всего за сентябрь существование на орбите завершили 77 космических аппаратов разных стран — в среднем около 2,57 в сутки. В статистику входят спутники и корабли, которые сошли или были управляемо сведены с орбиты либо вернулись на Землю. Российские аппараты составили около 3,9% от общего количества.

Первым из российских аппаратов стал «Прогресс МС-33» с международным номером NORAD 68319. Грузовой корабль завершил полет 7 сентября. Аппараты семейства «Прогресс» используются для снабжения Международной космической станции, а после выполнения миссии обычно сводятся с орбиты и сгорают в плотных слоях атмосферы вместе с загруженными в них отходами.

12 сентября полет завершил российский спутник «Космос-2558» (NORAD 53323), находившийся на орбите с 2022 года.

Но наиболее примечательным событием стал сход «Космоса-1707» 17 сентября. Аппарат был выведен на орбиту еще в 1985 году — за несколько лет до распада СССР. «Космос-1707» получил международный номер NORAD 16326 и обозначение 1985-113A. Его длительное пребывание на орбите наглядно показывает, насколько долго космические аппараты и их элементы могут оставаться в околоземном пространстве после окончания активной эксплуатации.

Лидерами в глобальной статистике схода аппаратов в сентябре являются спутники Starlink — на космические аппараты SpaceX пришлось 59,7% всех завершивших полет объектов. Большинство из них относилось к поколениям Starlink, запущенным в период с 2019 по 2025 год.

Среди других заметных объектов, завершивших существование в сентябре, были европейский Cluster Tango, запущенный еще в 2000 году, американский PANSAT-Oscar-34 1998 года, а также многочисленные китайские, американские, европейские и азиатские малые спутники.