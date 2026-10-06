Покупатель из Нидерландов заявил, что вместо Aorus Master GeForce RTX 5090 обнаружил в фирменной коробке совсем другой набор

Купил RTX 5090 за €3000 на Amazon, а получил рис, макароны и старую видеокарту ⁠ 2

Пользователь Reddit рассказал о неудачной покупке Gigabyte AORUS GeForce RTX 5090 Master на Amazon Netherlands.

За флагманскую видеокарту он заплатил почти €3000, а перед заказом целый год откладывал деньги, чтобы приобрести подходящую модель для своего 57-дюймового Samsung Odyssey Neo G9. Однако после получения посылки внутри коробки оказались два пакета риса, упаковка макарон и старая видеокарта.

Согласно данным логистической компании, отправление поступило со склада Amazon в Испании и задержалось примерно на неделю. Покупатель обнаружил, что защитная пломба на коробке была переклеена. Содержимое подобрали таким образом, чтобы сохранить массу упаковки.

RTX 5090 Master отличается массивной системой охлаждения с крупным радиатором и тремя вентиляторами, а ее масса превышает 2 кг. По всей видимости, злоумышленники рассчитывали именно на автоматизированную проверку массы отправлений.

Возможность такого обмана связывают с моделью Fulfilled by Amazon, при которой возвращенные товары после проверки упаковки могут снова поступать на склад и отправляться следующим покупателям.