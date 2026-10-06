Состояние миллиардера за несколько дней выросло более чем на $90 млрд

Маск стал триллионером — акции Tesla и SpaceX резко пошли вверх

Илон Маск вновь пересек отметку в $1 трлн по размеру состояния после роста акций Tesla и SpaceX.

По оценке Forbes, к 5 октября его капитал достиг $1 трлн, увеличившись на $30,6 млрд по сравнению с 2 октября. Маск сохраняет первое место в мировом рейтинге богатейших людей, значительно опережая Джеффа Безоса с состоянием около $371,5 млрд.

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Первый раз триллионером Маск стал в июне после выхода SpaceX на биржу Nasdaq, однако вскоре потерял этот статус из-за снижения стоимости акций Tesla и SpaceX. В последние дни его состояние снова приблизилось к рекордной отметке: только 2 октября оно увеличилось сразу на $61 млрд после того, как квартальные поставки Tesla оказались выше прогнозов аналитиков.

На утренних торгах 5 октября акции Tesla прибавили более 1%, а бумаги SpaceX подорожали более чем на 5%, достигнув $167 за акцию. Дополнительным фактором роста SpaceX стала оценка Morgan Stanley, назвавшего акции компании недооцененными.

Поддержку котировкам также оказал первый успешный вывод Starship на орбиту, состоявшийся на прошлой неделе.