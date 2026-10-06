Сначала релиз состоялся в Южной Корее, потом — в США, и наконец-то дело дошло до Европы

Не прошло и полгода: One UI 9.0 для Galaxy S25, Galaxy S25 Plus и Galaxy S25 Ultra наконец-то вышла в Европе

Samsung начала распространение финальной версии One UI 9.0 на базе Android 17 для флагманских смартфонов серии Galaxy S25 в Европе. Ранее компания запустила этот апдейт в Южной Корее, а затем — в США.

Европейская прошивка получила номер S93xBXXUCDZIF. На первом этапе ее начали получать участники программы бета-тестирования One UI 9.0. Для них размер загрузки составляет около 550 МБ, поскольку значительная часть необходимых компонентов уже присутствует на устройствах.

Для смартфонов с One UI 8.5 обновление будет значительно крупнее — ожидается более 3 ГБ данных. Распространение среди широкой аудитории должно начаться вслед за участниками бета-программы.

Пока обновление выпускается поэтапно, поэтому оно может появиться на разных устройствах и в разных европейских странах не одновременно.

Перед установкой Samsung рекомендует убедиться, что уровень заряда аккумулятора составляет не менее 30%, а также создать резервную копию важных данных. Само обновление не должно удалять пользовательские файлы, однако резервирование является стандартной мерой предосторожности при установке крупной версии операционной системы.

Таким образом, серия Galaxy S25 стала одной из первых в линейке Samsung, получивших финальную One UI 9.0 на Android 17. Правда, бета-тест One UI 9.0 начался еще в мае. Таким образом, у Samsung ушло около 5 месяцев на то, чтобы финализировать прошивку и начать распространение для прошлогодних флагманов.