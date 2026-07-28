Вторая после Nvidia: Apple стала второй компанией в мире с рыночной стоимостью более 5 триллионов долларов

Apple стала второй компанией в истории, чья рыночная капитализация во время торгов превысила отметку в $5 трлн. На открытии торгов 28 июля акции компании подорожали до $342,89, благодаря чему общая стоимость Apple впервые превысила исторический рубеж. Однако позднее котировки скорректировались, и капитализация снизилась примерно до $4,94 трлн.

Изображение: Apple

Первой компанией, преодолевшей отметку в $5 трлн рыночной капитализации, стала Nvidia — это произошло в октябре 2025 года. По текущим данным, рыночная стоимость Nvidia составляет около $4,75 трлн.