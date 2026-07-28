Российский электромобиль «Атом» проехал без подзарядки почти на 100 км больше заявленного

Инженеры компании «Кама» — разработчика российского электромобиля «Атом» — снова испытали его возможности в реальных условиях, сообщается в официальном Telegram-канале компании. На этот раз специалисты проверили, какой максимальный запас хода электромобиль способен показать на одном заряде.

Рано утром команда стартовала из Инженерного центра «Атома» в Москве с задачей доехать до Тулы и вернуться обратно без подзарядки. Чтобы сэкономить энергию, испытатели отключили систему помощи водителю и выбрали плавный стиль движения: без резких ускорений и торможений при средней скорости 60 км/ч.

Заявленный запас хода «Атома» от одной подзарядки составляет 500 км. Но во время теста электромобиль преодолел почти на 100 км больше: он смог проехать без подзарядки 597 км, сообщила пресс-служба «Кама».

Напомним, российский электромобиль «Атом» собирают на заводе «Москвич». Среди особенностей модели — дисплей на рулевом колесе и кузов без центральной стойки. Первая партия автомобилей была передана покупателям 17 июля. Стоимость «Атома» начинается от 3 млн рублей с учётом государственной поддержки.