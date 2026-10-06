Глава OpenAI считает термин «суперинтеллект» более точным, но не верит, что он вытеснит привычное понятие

Альтман отказался переименовывать OpenAI в OpenSI — люди все равно будут говорить «ИИ»

Сэм Альтман считает, что термин «искусственный интеллект» еще долго останется в повседневном употреблении, несмотря на распространение понятия «суперинтеллект». Глава OpenAI заявил, что новое определение точнее описывает возможности современных ИИ-систем, однако широкая публика вряд ли откажется от привычного названия.

По словам Альтмана, само слово «суперинтеллект» не сделает технологии менее пугающими для людей. Поэтому OpenAI не собирается менять свое название на OpenSI. В качестве примера он привел Илона Маска, который анонсировал переименование SpaceXAI в SpaceXSI, чтобы отразить переход к новой терминологии. «Бренды изменить сложно», — пояснил руководитель OpenAI.

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Изменения в терминологии ИИ недавно начали обсуждаться и на государственном уровне в США. На прошлой неделе Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий использование термина «суперинтеллект» вместо «искусственного интеллекта» в терминологии федерального правительства. Одновременно руководители крупнейших американских ИИ-компаний подписали соглашение о мерах контроля над технологиями.