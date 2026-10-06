AMD бросила вызов Nvidia перед презентацией RTX Spark — новый чип Strix Halo получил поддержку до 192 ГБ унифицированной памяти

Ryzen AI Max Pro 495 позволяет выделить до 160 ГБ унифицированной памяти под графику и запускать локально ИИ-модели до 100 млрд параметров

AMD представила процессор Ryzen AI Max Pro 495 с кодовым названием Strix Halo всего за два дня до презентации продуктов Nvidia и Microsoft RTX Spark.

Чип получил 16 ядер Zen 5, встроенную графику RDNA 3.5 и поддержку унифицированной памяти объемом до 192 ГБ со скоростью до 8,5 ГТ/с. По производительности вычислительная часть соответствует уровню настольных процессоров.

Источник изображения: mydrivers // AMD

Ключевым преимуществом AMD называет возможность выделить с помощью технологии Variable Graphics Memory до 160 ГБ общей памяти под графические задачи. Этого достаточно, чтобы один компьютер самостоятельно загружал и запускал крупные ИИ-модели с количеством параметров до 100 млрд. При этом пользователю не требуется оплачивать облачные вычисления, а конфиденциальные данные, включая налоговые документы, остаются на локальном устройстве.

На этом фоне AMD отдельно подчеркивает использование нативной архитектуры x86 без эмуляционного слоя. RTX Spark от Nvidia на Arm-процессорах в связке с GPU Blackwell и также делает ставку на унифицированную память, однако в Windows такие решения используют слой эмуляции Prism от Microsoft. Несмотря на улучшения Prism, AMD указывает на сохраняющиеся потери производительности и проблемы совместимости, противопоставляя им прямую работу своего решения в Windows и Linux.