Rocket Lab подписала крупнейший контракт на 20 запусков ракеты Electron

Rocket Lab заключила с японской компанией Synspective многолетний контракт на 20 запусков лёгкой ракеты Electron — крупнейший коммерческий заказ в истории этой ракеты. Финансовые условия соглашения не раскрываются. С учётом нового контракта Synspective заказала у Rocket Lab уже 47 запусков Electron, став крупнейшим клиентом компании по числу миссий.

В рамках соглашения Electron будет выводить на солнечно-синхронную орбиту по одному спутнику StriX за миссию. Все запуски запланированы с американского стартового комплекса Rocket Lab №1 в Новой Зеландии и должны проходить ежегодно с 2028 по 2031 год. Спутники оснащены радиолокаторами с синтезированной апертурой (SAR), поэтому смогут получать изображения поверхности Земли независимо от времени суток и при облачности.

Synspective расширяет группировку StriX для более частого наблюдения за различными регионами планеты. Компания рассчитывает получать данные о нужных участках в течение нескольких часов, что позволит использовать спутники для постоянного мониторинга изменений на поверхности Земли.

Новый контракт стал частью серии многомиссионных соглашений Rocket Lab в 2026 году. Общий портфель компании теперь превышает 100 заказанных запусков. Для операторов спутниковых группировок такие долгосрочные контракты позволяют заранее резервировать носители и контролировать сроки развёртывания и пополнения группировки, тогда как Rocket Lab получает гарантированный объём запусков на несколько лет вперёд.