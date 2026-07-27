144 Гц, Snapdragon 8 Elite Gen 5, батарея на 7100 мА•ч и целых четыре камеры разрешением по 50 Мп. Представлены все версии Nubia NaviX Ultra

Новинка получила специальную кнопку для искусственного интеллекта

Мобильные телефоны

Компания Nubia опубликовала официальные изображения смартфона NaviX Ultra, который позиционируется как первый в мире смартфон с поддержкой искусственного интеллекта Doubao.

Фото Nubia/ithome
Фото Nubia/ithome

Производитель показал устройство в нескольких вариантах оформления с минималистичным дизайном, однотонными задними панелями и горизонтальным блоком камер. Также подтверждено наличие фирменной оранжевой кнопки для быстрого вызова функций ИИ.

По официальным данным, смартфон будет доступен в черном, розовом, серебристом и фиолетовом цветах. Главной особенностью станет интеграция голосового помощника Doubao, который сможет взаимодействовать с приложениями по новой схеме.

Фото Nubia/ithome
Фото Nubia/ithome

Как сообщает LatePost, команда Doubao уже ведет переговоры с крупнейшими китайскими компаниями, включая Alibaba и Tencent, чтобы они открыли доступ к своим сервисам для искусственного интеллекта.

Фото Nubia/ithome
Фото Nubia/ithome

Такой подход позволит ИИ получать необходимые данные и выполнять действия внутри приложений напрямую, без пользовательских нажатий, что должно сделать работу быстрее, надежнее и расширить возможности интеллектуального помощника.

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