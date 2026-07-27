144 Гц, Snapdragon 8 Elite Gen 5, батарея на 7100 мА•ч и целых четыре камеры разрешением по 50 Мп. Представлены все версии Nubia NaviX Ultra

Компания Nubia опубликовала официальные изображения смартфона NaviX Ultra, который позиционируется как первый в мире смартфон с поддержкой искусственного интеллекта Doubao.

Фото Nubia/ithome

Фото Nubia/ithome

Производитель показал устройство в нескольких вариантах оформления с минималистичным дизайном, однотонными задними панелями и горизонтальным блоком камер. Также подтверждено наличие фирменной оранжевой кнопки для быстрого вызова функций ИИ.

По официальным данным, смартфон будет доступен в черном, розовом, серебристом и фиолетовом цветах. Главной особенностью станет интеграция голосового помощника Doubao, который сможет взаимодействовать с приложениями по новой схеме.

Фото Nubia/ithome

Фото Nubia/ithome

Как сообщает LatePost, команда Doubao уже ведет переговоры с крупнейшими китайскими компаниями, включая Alibaba и Tencent, чтобы они открыли доступ к своим сервисам для искусственного интеллекта.

Фото Nubia/ithome

Фото Nubia/ithome

Такой подход позволит ИИ получать необходимые данные и выполнять действия внутри приложений напрямую, без пользовательских нажатий, что должно сделать работу быстрее, надежнее и расширить возможности интеллектуального помощника.

