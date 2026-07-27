144 Гц, Snapdragon 8 Elite Gen 5, батарея на 7100 мА•ч и целых четыре камеры разрешением по 50 Мп. Представлены все версии Nubia NaviX Ultra
Новинка получила специальную кнопку для искусственного интеллекта
Компания Nubia опубликовала официальные изображения смартфона NaviX Ultra, который позиционируется как первый в мире смартфон с поддержкой искусственного интеллекта Doubao.
Производитель показал устройство в нескольких вариантах оформления с минималистичным дизайном, однотонными задними панелями и горизонтальным блоком камер. Также подтверждено наличие фирменной оранжевой кнопки для быстрого вызова функций ИИ.
По официальным данным, смартфон будет доступен в черном, розовом, серебристом и фиолетовом цветах. Главной особенностью станет интеграция голосового помощника Doubao, который сможет взаимодействовать с приложениями по новой схеме.
Как сообщает LatePost, команда Doubao уже ведет переговоры с крупнейшими китайскими компаниями, включая Alibaba и Tencent, чтобы они открыли доступ к своим сервисам для искусственного интеллекта.
Такой подход позволит ИИ получать необходимые данные и выполнять действия внутри приложений напрямую, без пользовательских нажатий, что должно сделать работу быстрее, надежнее и расширить возможности интеллектуального помощника.
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