Представлен LG OLED-дисплей 5K нового поколения с повышенной четкостью отображения текста

Компания LG Display представила на выставке K-Display 2026 прототип 27-дюймовой OLED-панели с разрешением 5K.

Новинка отличается плотностью пикселей 220 PPI, классической RGB-структурой субпикселей, полноэкранной яркостью 250 нит, соответствует стандарту VESA DisplayHDR True Black 400 и охватывает 99% цветового пространства DCI-P3. При этом производитель отмечает, что до начала серийного производства еще предстоит повысить стабильность технологического процесса и выход годных панелей. Массовый выпуск ожидается не раньше 2028 года.

Фото LG/ithome

По данным LG Display, использование RGB-полос вместо традиционной структуры субпикселей заметно улучшает четкость изображения. Точность отображения строк достигает 97,9%, а символов — 97,1%, тогда как у существующих OLED-панелей с квадратной структурой субпикселей эти показатели составляют 93,1% и 94,9% соответственно. Это должно сделать новый дисплей особенно привлекательным для работы с текстом и профессиональной графикой.

Новая панель построена на технологии Primary RGB Tandem 2.0 с четырехслойной OLED-структурой BGBR, включающей два слоя синего свечения. В LG Display также сообщили, что уже добились значительного прогресса в разработке следующего поколения пятислойных OLED-панелей с архитектурой BGBRG, где будут использоваться три слоя синего свечения. Эта технология должна обеспечить еще более высокую яркость, долговечность и качество изображения.

