Новинка Xiaomi может «оживлять» фотографии и наносить на них защитное покрытие. Компактный фотопринтер с поддержкой AR-фото поступил в продажу в Китае

Xiaomi начала продажи настольного фотопринтера Mijia Desktop Photo Printer 2 по цене 799 юаней (около 180 долларов).

Устройство использует четырехцветную термосублимационную печать с дополнительным черным слоем K, обеспечивая разрешение 300 dpi, отображение 16,7 млн цветов и более глубокий черный цвет. Принтер автоматически наносит защитное покрытие с глянцевой, матовой или другой текстурой.

Фото Xiaomi/ithome

Одной из главных особенностей стала поддержка AR-фотографий. Через приложение Mi Home можно привязать к распечатанному снимку видеоролик или другой контент, который воспроизводится после сканирования фотографии. Также доступны шаблоны коллажей, рамки и инструменты для печати фотографий на документы.

Фото Xiaomi/ithome

Принтер поддерживает фотобумагу трех размеров, подключается к смартфонам, планшетам и ПК по Bluetooth 5.2 и позволяет одновременно печатать с трех устройств без Wi-Fi. Стоимость одного отпечатка начинается от 0,99 юаня в зависимости от формата бумаги.

