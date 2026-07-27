Samsung поймали на приукрашивании нового флагмана: вырез камеры в реальности оказался гораздо больше, чем на рендерах Galaxy Z Fold8

Инсайдер показал, что вырез под фронтальную камеру на складном флагмане в рекламных изображениях заметно отличается от настоящего

Известный инсайдер Ice Universe обратил внимание на различия между официальными изображениями Samsung Galaxy Z Fold8 и реальным устройством.

Он опубликовал сравнение, на котором видно, что отверстие под фронтальную камеру на внутреннем экране в маркетинговых материалах значительно меньше, чем на серийном смартфоне.

Фото Ice Universe

Samsung могла намеренно уменьшить размер выреза на рендерах, чтобы внутренний дисплей выглядел более цельным и современным. В реальности отверстие под камеру заметно крупнее, что связано с текущими техническими ограничениями при создании складных смартфонов.

Пользователи в комментариях раскритиковали такое решение. Многие считают, что Samsung стоит перенести отверстие ближе к краю экрана, вернуться к технологии подэкранной камеры или вовсе отказаться от видимого выреза на внутреннем дисплее.