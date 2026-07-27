Samsung готовится выпустить One UI 9.0 на большее количество недорогих смартфонов Galaxy: к списку подключат владельцев Galaxy A55 и A54

Samsung уже тестирует One UI 9 для Galaxy A55 и A54

Samsung приступила к внутреннему тестированию оболочки One UI 9 для смартфонов Galaxy A55 и Galaxy A54.

Об этом сообщил известный инсайдер Tarun Vats, обнаруживший новые тестовые версии прошивок для европейских модификаций устройств. Согласно опубликованной информации, на серверах компании появились сборки с индексами EZG8 для Galaxy A55 и GZG4 для Galaxy A54.

Изображение Grok

Скриншот с данными специального инструмента для расшифровки прошивок подтверждает регистрацию новых тестовых версий для моделей SM-A556B и SM-A546B. Обычно появление таких сборок означает, что Samsung уже ведет активную внутреннюю разработку программного обеспечения перед началом публичного тестирования или выпуском стабильной версии.

Традиционно первыми новые версии One UI получают флагманские смартфоны Galaxy S и складные модели, после чего обновление постепенно распространяется на устройства среднего класса.

Galaxy A55 и Galaxy A35 относятся к самым популярным моделям среднего сегмента Samsung. Компания регулярно поддерживает эти устройства обновлениями, стремясь сохранить их актуальность на фоне растущей конкуренции со стороны китайских производителей смартфонов.