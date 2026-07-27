Самая необычная камера в смартфоне: Honor Robot Phone выходит уже 12 августа

Honor объявила, что официальный выход смартфона Honor Robot Phone состоится 12 августа. Компания опубликовала тизер с изображением устройства и подтвердила дату презентации в китайских социальных сетях. Новинка станет первым смартфоном с роботизированной камерой, способной автоматически менять положение для съемки без ручной настройки.

За последние недели Honor уже несколько раз демонстрировала устройство на крупных выставках, включая MWC 2026 и Всемирную конференцию по искусственному интеллекту WAIC 2026. Производитель показал обновленный интерфейс камеры, возможности искусственного интеллекта и главную особенность смартфона — подвижный модуль камеры с роботизированным подвесом. По словам компании, такая конструкция позволяет автоматически выбирать оптимальный ракурс* и отслеживать объект съемки.

Изображение Honor

Honor Robot Phone получит и фронтальную камеру, встроенную в отверстие экрана. Ранее сообщалось, что роботизированный модуль способен выдвигаться менее чем за секунду, поддерживает поворот на 360 градусов, автоматическое кадрирование, отслеживание объектов и сочетает механическую стабилизацию с алгоритмами искусственного интеллекта для более качественной фото- и видеосъемки.

