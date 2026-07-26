Революция или очередной эксперимент, о котором быстро забудут? Первый в мире «смартфон-робот» Honor Robot Phone, интерфейс камеры и его упаковку показали на живых фото

Компания Honor готовится выпустить необычную новинку — Honor Robot Phone, который производитель называет первым в мире «смартфоном-роботом». Официальная премьера ожидается уже в августе.

Фото mydrivers

Незадолго до анонса в Сети появилось видео распаковки устройства, впервые демонстрирующее его упаковку, дизайн и главную особенность — выдвижную роботизированную камеру.

Фото mydrivers

Фото mydrivers

На задней панели смартфона расположен крупный прямоугольный блок камер. Основной модуль оснащен четырехосевым роботизированным подвесом, который скрыт внутри корпуса. Механизм автоматически выдвигает камеру всего за 0,8 секунды. Одновременно на экране запускается специальная анимация.

Фото mydrivers

Фото mydrivers

Роботизированная камера поддерживает вращение на 360 градусов, автоматическое построение композиции кадра и отслеживание объектов. Для стабилизации используется комбинация трехосевой оптической стабилизации, четырехосевого подвеса, отдельного процессора управления и алгоритмов искусственного интеллекта. Производитель заявляет, что система обеспечивает уровень стабилизации CIPA 5.5, благодаря чему смартфон должен особенно хорошо справляться со съемкой во время бега, езды на велосипеде и других активных занятий.