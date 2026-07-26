Китай впервые отправил рой дронов прямо в тайфун

Ученые одновременно подняли в воздух несколько беспилотников для сбора уникальных данных

Китайские метеорологи впервые использовали рой беспилотников, которые обмениваются данными между собой и оператором, для наблюдения за тайфуном на всех этапах его прохождения.

Испытания прошли во время тайфуна «Хунся» на научной базе Китайского метеорологического управления, расположенной на полуострове Дапэн в Шэньчжэне. Несколько дронов одновременно собирали информацию о погодных условиях с высокой частотой и на разных высотах.

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Во время эксперимента беспилотники измеряли температуру, влажность, скорость и направление ветра, турбулентность и другие параметры атмосферы. Одновременно специалисты фиксировали данные о работе самих аппаратов, включая траекторию полета, отклонения от курса и расход энергии. Эти сведения помогут определить пределы безопасной эксплуатации дронов в условиях экстремальной погоды.

В отличие от одиночных беспилотников, рой позволяет одновременно исследовать атмосферу в разных точках и на различных высотах, формируя трехмерную картину происходящего. Такой подход значительно повышает плотность наблюдений. Полученная информация должна повысить точность прогнозирования тайфунов и улучшить понимание поведения беспилотников во время опасных погодных явлений.

