Nothing готовится к увольнениям и реорганизации
Производитель решил перестроить структуру бизнеса и создать отдельное подразделение, ориентированное на искусственный интеллект
Компания Nothing, основанная одним из создателей OnePlus Карлом Пеем, планирует сократить штат. По данным CityAM, под сокращения потенциально попадут свыше 100 человек из примерно 800 сотрудников компании, а около 25 рабочих мест могут исчезнуть в маркетинговом подразделении в Великобритании. При этом окончательное число увольнений пока не определено, поскольку консультации продолжаются.
Одновременно с этим Nothing опровергла сообщения о якобы уходе с 12 международных рынков. Сооснователь компании Акис Евангелидис назвал эти публикации ложными и заявил, что продажи нового смартфона Nothing Phone (4b) оказались рекордными для своего ценового сегмента. По его словам, только в первый день было реализовано 29 537 устройств.
В компании объяснили изменения подготовкой к следующему этапу развития. Nothing создаст отдельные бизнес-подразделения, включая направление, полностью ориентированное на технологии искусственного интеллекта, а также объединит работу отдельных стран в региональные хабы для повышения эффективности.
Несмотря на сокращения, производитель продолжает расширять присутствие: недавно его продукция появилась в магазинах Best Buy в США, был открыт фирменный магазин в индийском Бангалоре, а ассортимент пополнился новыми смартфонами и беспроводными наушниками.
Комментарии