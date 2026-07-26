Nothing готовится к увольнениям и реорганизации

Компания Nothing, основанная одним из создателей OnePlus Карлом Пеем, планирует сократить штат. По данным CityAM, под сокращения потенциально попадут свыше 100 человек из примерно 800 сотрудников компании, а около 25 рабочих мест могут исчезнуть в маркетинговом подразделении в Великобритании. При этом окончательное число увольнений пока не определено, поскольку консультации продолжаются.

Одновременно с этим Nothing опровергла сообщения о якобы уходе с 12 международных рынков. Сооснователь компании Акис Евангелидис назвал эти публикации ложными и заявил, что продажи нового смартфона Nothing Phone (4b) оказались рекордными для своего ценового сегмента. По его словам, только в первый день было реализовано 29 537 устройств.

Изображение Nothing

В компании объяснили изменения подготовкой к следующему этапу развития. Nothing создаст отдельные бизнес-подразделения, включая направление, полностью ориентированное на технологии искусственного интеллекта, а также объединит работу отдельных стран в региональные хабы для повышения эффективности.

Несмотря на сокращения, производитель продолжает расширять присутствие: недавно его продукция появилась в магазинах Best Buy в США, был открыт фирменный магазин в индийском Бангалоре, а ассортимент пополнился новыми смартфонами и беспроводными наушниками.

