В 2029 году превосходство будет значительным

Вычислительные мощности в орбитальных дата-центрах будут расти быстрее мощности наземных ЦОД уже через два года, по прогнозу главы SpaceX ⁠ 1

Илон Маск заявил, что наземные вычислительные мощности будут ничтожно малыми по сравнению с орбитальными.

Наземные вычислительные мощности будут ничтожны по сравнению с орбитальными. Объем вычислительных мощностей, развертываемых на орбите ежемесячно превысит объем наземных примерно к концу 2028 года, а затем значительно превзойдет его в 2029 году. Илон Маск

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SpaceX давно прорабатывает создание орбитальных дата-центров на базе крупных спутников с солнечными панелями и мощными системами отвода тепла. Компания рассчитывает использовать практически непрерывное солнечное энергоснабжение и межспутниковую лазерную связь.

В перспективе речь идёт о группировке численностью до 1 млн аппаратов. Первые демонстрационные системы компания намерена отправить в космос к концу 2027 года, а существенное расширение инфраструктуры ожидается в 2028-м. Один из проектов предусматривает спутники AI1 со средней вычислительной мощностью около 120 кВт.

Ключевую роль в реализации этих планов должен сыграть полностью многоразовый корабль Starship. SpaceX рассчитывает, что он позволит доставлять на орбиту крупные спутники и оборудование в значительно больших объёмах и с меньшими затратами, чем существующие ракеты.