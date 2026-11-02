Никакие дроны не страшны: в России построят подземные дата-центры

«Ростелеком» разрабатывает инфраструктуру, рассчитанную на защиту от серьёзных внешних угроз

«Ростелеком» прорабатывает проекты заглублённых центров обработки данных, которые должны обеспечить повышенную защиту информации и оборудования. Один из топ-менеджеров компании сообщил, что оператор обсуждает создание такого объекта с «Норникелем». Ещё один источник, знакомый с ситуацией, подтвердил наличие подобных планов. Конкретные сроки реализации и параметры будущего ЦОД пока не раскрываются.

В компании рассматривают несколько уровней защиты цифровой инфраструктуры. Первый предполагает создание резервной площадки с копиями данных, второй — распределение вычислительных мощностей и сервисов между несколькими удалёнными друг от друга центрами. Третий вариант предусматривает размещение ЦОД под землёй для противодействия наиболее серьёзным угрозам. Конфигурацию инфраструктуры будут подбирать с учётом потребностей заказчика, требуемой ёмкости, географии и бюджета. Для «Фосагро» «Ростелеком» также разрабатывает модульное решение, однако его возможное подземное размещение пока не подтверждено.

Никакие дроны не страшны: в России построят подземные дата-центры
Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

В середине октября заместитель президента — председателя правления «Ростелекома» Валерий Ермаков говорил о необходимости резервных ЦОДов «судного дня», объясняя это изменением характера угроз. Ранее Минцифры рекомендовало рассматривать для стратегически важных центров обработки данных различные защищённые варианты размещения, включая подземные сооружения, скальные породы и бункеры.

Сети и серверыИсточники:Ведомости

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