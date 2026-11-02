Натрий-ионные аккумуляторы и топливные элементы освободили от налога до конца 2028 года в Китае ⁠ 2

В Китае ввели налоговые льготы для натрий-ионных аккумуляторов, одновременно повысив фискальную нагрузку на некоторые категории литиевых батарей. С 1 сентября 2026 года для определённых литий-ионных аккумуляторов действует налог на потребление в размере 2%, а с сентября 2027-го ставка вырастет до 4%.

Натрий-ионные и твердотельные батареи, а также топливные элементы освобождены от этого сбора до 31 декабря 2028 года при соблюдении национальных стандартов. Льгота появилась на фоне снижения цен на литий: 28 октября тонна карбоната лития аккумуляторного качества стоила около 97 тыс. юаней, а средняя цена квадратных LFP-ячеек для электромобилей составляла 0,41 юаня за Вт·ч.

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Компания HiNa Battery намерена воспользоваться поддержкой отрасли и расширить производство. 14 октября она заключила соглашение с районом Цзянся города Ухань о создании предприятия мощностью 10 ГВт·ч в год. На первом этапе планируется запустить линии на 3 ГВт·ч. Строительство должно начаться в начале 2027 года, а выпуск продукции ожидается до конца того же года. Параллельно HiNa и Chengli Special Automobile Group займутся разработкой электрических мусоровозов, машин для сбора пищевых отходов, пылеподавления и техники с крюковыми погрузчиками.

Одним из преимуществ натрий-ионной технологии стала устойчивость к сильному холоду. По данным FAW Jiefang, установленная на электрическом тяжёлом грузовике батарея HiNa ёмкостью 339 кВт·ч сохранила более 90% доступной ёмкости при температуре −40 °C. Первые заявки на сертификацию шасси совместных коммерческих моделей партнёры рассчитывают подать в начале 2027 года, после чего планируют испытания прототипов и демонстрационные поставки в Ухане.