Есть и керамическая версия — она дороже

В России стартовали продажи Xiaomi Smart Band 11: 21 день на одной зарядке, большой экран 1,72 дюйма, водозащита и более 150 режимов тренировок — за 5 тыс. рублей

Xiaomi объявила о начале продаж в России фитнес-браслета Smart Band 11. Новинка получила 1,72-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 60 Гц и пиковой яркостью до 2000 нит. Экран имеет разрешение 520 × 212 пикселей, поддерживает Always-On Display и занимает 77% площади передней панели.

Толщина корпуса составляет 9,99 мм. Стандартная версия весит 15,6 г без ремешка, цельнометаллическая — 16,57 г, керамическая — 21,45 г. Устройство доступно в нескольких вариантах оформления: обычная модель предлагается в чёрном, серебристом, розовом и золотом цветах, цельнометаллическая — в фиолетовом, а керамическая — в белом.

Аккумулятор ёмкостью 233 мА·ч обеспечивает до 21 дня работы в обычном режиме. Браслет поддерживает более 150 спортивных режимов, есть защита от воды (5 ATM).

Smart Band 11 отслеживает частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови, сон и стресс. Для сбора данных используются оптический датчик, акселерометр, гироскоп, геомагнитный датчик и датчик освещённости. Для подключения к смартфону предусмотрен Bluetooth 5.4.

Рекомендованная цена стандартной версии составляет 5800 рублей за чёрный, серебристый и розовый варианты и 6500 рублей за золотой. Цельнометаллическая и керамическая модификации стоят по 8500 рублей.

С 1 по 30 ноября 2026 года действует специальное предложение: стандартный Xiaomi Smart Band 11 в чёрном, серебристом и розовом цветах можно будет приобрести за 5000 рублей.