Крупнейший в мире суперкомпьютер Colossus 2 Илона Маска уже опередил Stargate и все остальные дата-центры

Суперкомпьютер Colossus 2 компании SpaceXAI, расположенный в Мемфисе, стал крупнейшим в мире центром обработки данных для искусственного интеллекта.

По данным Epoch Al Frontier Data Centers на начало ноября, его совокупная производительность соответствует примерно 1,11 млн ускорителей Nvidia H100. По этому показателю объект опережает проект Stargate компании OpenAI и крупные вычислительные кампусы других технологических гигантов.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

К середине 2027 года разрыв между Colossus 2 и конкурентами может увеличиться. Ожидается, что к этому времени в центре введут в эксплуатацию дополнительные кластеры на базе ускорителей Nvidia Blackwell. SpaceXAI продолжает наращивать вычислительные ресурсы для обучения и работы моделей искусственного интеллекта.

Илон Маск прокомментировал публикацию, заявив, что другие проекты по созданию суперкомпьютеров не могут достичь поставленных целей, тогда как SpaceX уже реализует собственные планы.