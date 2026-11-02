Промышленный ПК, который работает при температуре от −20 до +50 °C и охлаждается пассивно за счёт корпуса-радиатора. Представлен Biostar MS-U320

Компания Biostar выпустила мини-ПК EdgeComp MS-U320, рассчитанный на промышленное применение и задачи периферийных вычислений. Компьютер получил пассивную систему охлаждения с крупными радиаторами вместо вентилятора и способен работать при температуре от −20 до +50 °C. Корпус размером 167 × 135 × 60 мм поддерживает питание постоянным током напряжением 9–24 В. Для установки предусмотрены варианты крепления на DIN-рейку, стену или по стандарту VESA.

В основе устройства лежит процессор Intel Core 5 320 семейства Wildcat Lake, изготовленный по техпроцессу Intel 18A. Он объединяет 6 ядер — 2 производительных и 4 энергоэффективных, поддерживает 6 потоков и разгоняется до 4,6 ГГц. Базовое энергопотребление составляет 15 Вт, максимальное в турборежиме — 35 Вт. Совокупная производительность процессора, встроенной графики и нейронного блока достигает 40 TOPS, из которых на NPU приходится 16 TOPS, а на GPU — 20 TOPS.

Для оперативной памяти предусмотрен один слот DDR5-6400 SO-DIMM с поддержкой модулей объёмом до 64 ГБ. Накопитель NVMe SSD устанавливается в разъём M.2 с поддержкой форматов 2242 и 2280. Дополнительный слот M.2 предназначен для модулей Wi-Fi и Bluetooth либо опционального сотового модема 4G/5G, также предусмотрен слот для SIM-карты. Набор интерфейсов включает 4 COM-порта, два 2,5-гигабитных Ethernet, два USB 3.2 Gen 2, четыре USB 2.0, а также HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4 с поддержкой 4K при 60 Гц. В комплект входит адаптер питания мощностью 90 Вт. Цена и дата начала продаж пока не объявлены.