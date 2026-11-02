Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max выходят на мировой рынок. Теперь официально

Xiaomi официально подтвердила, что флагманские смартфоны Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max выйдут за пределами Китая в ноябре 2026 года.

Компания сообщила об этом в социальной сети X, предложив пользователям рассказать, рынки каких стран они ждут больше всего. Таким образом, производитель изменит подход, использованный при выпуске предыдущего поколения: в 2025 году международную версию получил только базовый Xiaomi 17, тогда как модели Pro и Pro Max остались эксклюзивами китайского рынка.

В Китае обе новинки представили 23 сентября. Они получили по 2 камеры Leica с разрешением 200 Мп, дополнительные экраны на задней панели и новые однокристальные платформы Snapdragon 8 Elite Gen 6. Xiaomi 18 Pro оснащён стандартной версией процессора и аккумулятором на 7000 мА•ч, а Pro Max получил более производительную Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и батарею на 8500 мА•ч. Эти характеристики относятся к китайским модификациям устройств.

Между тем европейские торговые площадки уже раскрыли некоторые параметры глобальных версий. Итальянский магазин Epto указал для Xiaomi 18 Pro аккумулятор ёмкостью 6000 мА•ч вместо 7000 мА•ч и поддержку зарядки мощностью 90 Вт вместо 100 Вт. У Pro Max батарея, согласно опубликованным данным, уменьшится с 8500 до 7050 мА•ч, при этом мощность зарядки останется на уровне 100 Вт.