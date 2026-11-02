До 128 Тбит/с. Китайцы передали данные на 1007 км по оптоволокну с полой сердцевиной

В ходе испытания достигнута скорость 800 Гбит/с на длине волны

Китайский научно-исследовательский институт телекоммуникаций, YOFC и ZTE провели испытание оптической линии на базе волокна с полой сердцевиной.

Участникам проекта впервые удалось организовать двунаправленную передачу данных в реальном времени на расстояние более 1000 км. Протяжённость экспериментального канала составила 1007,48 км, скорость передачи достигла 800 Гбит/с на одной длине волны, а суммарная пропускная способность системы — 128 Тбит/с.

До 128 Тбит/с. Китайцы передали данные на 1007 км по оптоволокну с полой сердцевиной
Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Разработка отличается от традиционного оптоволокна принципом передачи сигнала: вместо стеклянной сердцевины здесь используется полая структура, заполненная воздухом. Это позволяет уменьшить задержку распространения сигнала и снизить нелинейные эффекты, возникающие при передаче данных. Такие волокна рассматриваются как одна из перспективных технологий для сетей связи следующего поколения, особенно в системах, которым необходимы высокая пропускная способность и передача на большие расстояния.

В ходе эксперимента исследователи также подтвердили устойчивость канала: запас по потерям на каждом участке составлял не менее 3 дБ, а запас по отношению сигнал/шум — не менее 3 дБ. Кроме того, была создана самая протяжённая в мире линия на полом волокне с расширенным диапазоном C+L, использующая технологию поглощения газов GLA.

Сети и серверыИсточники:mydrivers

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