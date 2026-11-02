Первая прикроватная лампа Xiaomi за 8 лет стала суперхитом и собрала в 24 раза больше необходимой суммы ⁠ 1

Обновлённая прикроватная лампа Xiaomi Mijia Bedside Lamp 3 стала хитом краудфандинговой кампании на платформе Xiaomi Youpin: уровень сбора средств превысил 2448%, а поддержку проекту оказали более тысячи пользователей. Устройство оценили на этапе сбора средств в 269 юаней, тогда как после выхода в розничную продажу цена составит 299 юаней. Кампания продлится до 4 ноября, а первые поставки ожидаются 5 ноября. Предыдущая модель Mijia Bedside Lamp 2 появилась ещё в 2018 году.

В основе новинки лежат светодиоды полного спектра с коэффициентом соответствия солнечному спектру более 0,98 и индексом цветопередачи Ra90. Максимальная яркость достигает 570 лм, а минимальная опускается ниже 1 лм, что позволяет использовать лампу ночью без резкого света. Конструкция с круговым рассеиванием обеспечивает мягкое освещение на 360 градусов. Пользователям доступны настройка 16 млн цветов, 11 динамических и 7 статических световых эффектов, включая режимы «Закат» и «Ясное небо».

Источник изображения: mydrivers // Xiaomi

Управлять освещением можно взмахом руки благодаря сенсору на всей верхней поверхности корпуса. Предусмотрены сертификаты RG0, подтверждающий отсутствие риска синего света, и защита от мерцания. Лампа поддерживает экосистему Xiaomi HyperConnect, голосовое управление через XiaoAI и взаимодействие с другими устройствами умного дома. В приложении Mijia также можно настроить постепенное увеличение яркости утром для имитации рассвета и плавное затемнение вечером для подготовки ко сну.