Крупнейший сборщик iPhone намерен захватить половину мирового рынка ИИ-серверов. Мощности Foxconn забронированы на следующие 18 месяцев

Через 3–5 лет на инфраструктуру искусственного интеллекта будет приходиться уже 60–65% доходов Foxconn

Foxconn планирует укрепить позиции на рынке серверов для искусственного интеллекта: сейчас на компанию приходится около 40% мировых поставок, но в следующем году показатель намерены довести до 45%, а в последующие годы — до 50%.

Председатель совета директоров Лю Янвэй заявил, что признаков существенного охлаждения спроса на ИИ-инфраструктуру пока нет. При этом производственные мощности компании как минимум на ближайшие 18 месяцев уже полностью забронированы.

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Развитие этого направления постепенно меняет структуру бизнеса Hon Hai Precision Industry, более известной как Foxconn и крупнейший сборщик iPhone для Apple. По данным компании за второй квартал, облачные и сетевые продукты, включая ИИ-серверы, обеспечили 51% выручки — впервые превысив половину общего объёма. Лю Янвэй ожидает, что через 3–5 лет на инфраструктуру искусственного интеллекта будет приходиться уже 60–65% доходов Foxconn. Основными заказчиками пока выступают разработчики ИИ-моделей и облачные провайдеры, тогда как государственные и корпоративные клиенты только начинают осваивать такие решения.

Несмотря на оптимистичные прогнозы, Foxconn намерена осторожно подходить к расширению производства. Лю Янвэй предупредил, что чрезмерные вложения способны поставить под угрозу весь бизнес. Ежегодные инвестиции в ИИ-инфраструктуру могут превысить первоначально запланированные 3–5 млрд долларов — их объём будет зависеть от глубины вертикальной интеграции. Глава компании также отметил, что снижение заказов одного крупного клиента можно компенсировать спросом со стороны других, однако общее замедление рынка создаст серьёзные проблемы как для Foxconn, так и для всей цепочки поставок.