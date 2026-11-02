Экраны ломаются, приложения глючат, но производительность — на уровне. iPhone Duo вошел в число самых мощных смартфонов Apple

Он не такой мощный, как iPhone 18 Pro, но мощнее iPhone 17 Pro

В октябрьском рейтинге производительности AnTuTu среди устройств Apple появилась новая модель — iPhone Duo. Смартфон набрал в среднем 2 999 438 баллов и занял восьмое место, не дотянув всего 562 балла до отметки в три миллиона баллов. Теперь в первой десятке находятся три iPhone: iPhone 18 Pro Max на третьей позиции, iPhone 18 Pro на четвёртой и iPhone Duo на восьмой.

Первые два места по-прежнему занимают планшеты iPad Pro 2025 года на SoC M5. Шестую и седьмую позиции заняли iPad Air 2026 года с экраном 11 дюймов и iPad Pro 2024 года с экраном 13 дюймов. На девятом месте оказался 13-дюймовый iPad Air 2026 года, а замкнул десятку 13-дюймовый iPad Air 2025 года на SoC M3.

AnTuTu уточняет, что рейтинг составлен по средним результатам тестирования устройств в Китае за период с 1 по 31 октября 2026 года. В него попадают только модели, набравшие не менее тысячи действительных результатов за месяц.

iPhone Duo отметился очень неоднозначным выходом на рынок: уже в первый день продаж покупатели столкнулись с поломками экранов, а позже пользователи в Китае начали жаловаться на глюки в работе различных приложений — они оказались не адаптированы для большого внутреннего экрана.