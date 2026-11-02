«Проблема носит комплексный характер и затрагивает все уровни архитектуры»: у Beget — одного из крупнейших хостинг-провайдеров Рунета — масштабный сбой

Инженеры вручную настраивают инфраструктуру непосредственно в дата‑центрах

Ночью 2 ноября в работе российского хостинг-провайдера Beget произошёл масштабный сбой. Компания сообщила о крупном инциденте и задействовала все ресурсы для восстановления стабильности. Позже Beget уточнил, что проблема носит комплексный характер и затрагивает все уровни инфраструктуры.

«Проблема носит комплексный характер и затрагивает все уровни архитектуры»: у Beget — одного из крупнейших хостинг-провайдеров Рунета — масштабный сбой
Источник изображения: ИИ Gemini

Причины сбоя пока не раскрыты; следующий апдейт Beget обещает опубликовать после получения подтверждённой информации.

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Источник изображения: Сбой.рф

У Beget более 700 тысяч активных доменов. По данным Координационного центра национального домена сети Интернет, компания занимает около 13–15% рынка регистрации доменов .RU и .РФ.

Сети и серверыBegetРоссияИсточники:Beget в VKСбой.рф

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