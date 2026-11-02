Samsung Galaxy S27 Ultra и Galaxy S27 Pro получат улучшенную защиту экрана от посторонних взглядов

Если в нынешнем поколении флагманских смартфонов Samsung функция Privacy Display есть только у Galaxy S26 Ultra, то в устройствах следующего поколения Privacy Display получит и Galaxy S27 Ultra, и Galaxy S27 Pro. Более того, обе модели получат усовершенствованный Privacy Display — об этом сообщает SamMobile со ссылкой на собственные источники.

Источник изображения: SamMobile // Abhijeet Mishra

Privacy Display ограничивает видимость изображения под углом, защищая содержимое экрана от посторонних взглядов. Помимо обновлённой технологии защиты экрана, Galaxy S27 Pro и S27 Ultra должны получить более яркие дисплеи — это улучшит читаемость под прямыми солнечными лучами.

Ожидается, что оба смартфона оснастят основной камерой с 200-мегапиксельным сенсором, сверхширокоугольным модулем с 50-мегапиксельным датчиком и фронтальной 16-мегапиксельной камерой. При этом телеобъективы будут различаться: Galaxy S27 Pro, предположительно, получит модуль с разрешением 10 или 12 Мп, а Galaxy S27 Ultra — 50-мегапиксельную камеру с пятикратным оптическим зумом.