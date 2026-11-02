Гибриды с большим запасом хода и полноприводные «Москвичи» выйдут уже в 2027 году

В 2027 году «Москвич» намерен расширить модельный ряд за счёт новых автомобилей и дополнительных модификаций уже представленных машин. В планах компании — гибридные версии кроссовера М70, а также варианты с полным приводом. Производитель также собирается продолжить развитие всей М-серии, однако подробности о будущих новинках и сроках их появления пока не раскрываются.

Параллельно бренд будет совершенствовать более доступные автомобили. Центральное место в этой части линейки занимает кроссовер «Москвич 3»: для него предусмотрено повышение уровня локализации, а в перспективе — обновление экстерьера и интерьера.

Сейчас гамма «Москвича» включает бензиновый и электрический варианты кроссовера «Москвич 3», седан «Москвич 6», трёхрядный SUV «Москвич 8», а также модели М-серии — М70 и М90.

По итогам января — сентября 2026 года продажи автомобилей марки достигли 10 тыс. единиц.