Первая в истории Xiaomi стиральная машина для обуви поступила в продажу в Китае

Устройство вмещает до 4 пар кроссовок и оснащено системой очистки с вращающимися щётками

Xiaomi начала краудфандинговые продажи первой стиральной машины для обуви под брендом Mijia. Модель Shoe Washing Machine 3kg оценена в 799 юаней на старте сбора средств при рекомендованной розничной цене 1299 юаней.

Устройство выполнено в формате компактной машины с вертикальной загрузкой и занимает всего 0,18 м², поэтому его можно разместить даже на небольшом балконе или в прачечной. Вместимость составляет 3 кг — за один цикл производитель предлагает стирать от 2 до 4 пар обуви.

Первая в истории Xiaomi стиральная машина для обуви поступила в продажу в Китае
Источник изображения: Изображение сгенерировано в Nano Banana 2

Для очистки используется трёхмерная система щёток с вращением на 360 градусов: щётки расположены снизу и по бокам, обеспечивая контакт с разными участками обуви. Дополнительно вращающаяся крыльчатка формирует поток воды, который вместе с механическим воздействием помогает удалять грязь с верха, подошвы и внутренней подкладки. Машина рассчитана на кроссовки, кеды, повседневную и детскую обувь, а также спортивные тапочки. Предусмотрено 8 программ, включая стандартную, интенсивную и быструю стирку, полоскание, отжим и самоочистку. Короткий цикл занимает 20 минут, также доступен запуск по расписанию в пределах 24 часов.

Производитель заявляет о дополнительной антибактериальной обработке: эффективность удаления Trichophyton rubrum достигает 99%, Escherichia coli — 99,8%, а Staphylococcus aureus — 99,6%. Программа очистки барабана предназначена для удаления оставшихся после стирки песка и грязи, чтобы снизить риск повторного загрязнения обуви. При этом Xiaomi не рекомендует загружать в машину кожаную, дорогую, линяющую или чувствительную к воздействию воды обувь.

Комфортный домXiaomiИсточники:mydrivers

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