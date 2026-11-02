Rivian запустит беспилотные такси с Uber в 2028 году, а испытания автопилота начнёт в 2026-м

Компания сначала проверит систему автономного вождения на автомобилях сотрудников, а затем предложит её покупателям

Rivian планирует запустить беспилотные такси в партнёрстве с Uber в 2028 году. До этого компания собирается в 2026 году начать испытания системы движения без рук за рулём на автомобилях сотрудников, а в 2027-м — предложить функцию клиентам. Об этих планах руководство рассказало во время обсуждения финансовых результатов за третий квартал 2026 года.

Новая система должна позволять автомобилю самостоятельно проезжать маршрут от начальной до конечной точки. Однако на первых этапах водителю потребуется следить за дорогой и быть готовым вмешаться. Генеральный директор RJ Скариндж заявил, что уже использует систему в ежедневных поездках на работу, но компания пока не раскрыла подробностей о её возможностях и ограничениях.

Rivian рассчитывает, что автономное вождение станет важным конкурентным преимуществом и поможет увеличить продажи. При этом ей предстоит конкурировать с Tesla, чья система Full Self-Driving (Supervised) установлена более чем на 1,7 млн активных автомобилей клиентов. По данным Tesla, в третьем квартале 2026 года более 75% новых покупателей марки в Северной Америке выбрали FSD.

Rivian запустит беспилотные такси с Uber в 2028 году, а испытания автопилота начнёт в 2026-м
Источник изображения: сгенерировано Muse

У Rivian уже растёт бизнес программного обеспечения и подписок. В третьем квартале он принёс $605 млн выручки — на 45% больше, чем годом ранее. Прибыль направления составила $256 млн, увеличившись на $102 млн за год; рентабельность достигла 42%. Точную долю покупателей, подключающих платный пакет Autonomy Plus, руководство не назвало, сообщив лишь, что она превысила ожидания компании.

Разработка автопилота требует значительных вложений в вычислительные мощности, собственные микросхемы и датчики. Руководство также предупредило о росте цен на процессоры, память и электронику. Установка двух процессоров и дорогих лидаров на отдельные версии будущего кроссовера R2 может сократить ожидаемую прибыль от массового производства.

Так, Rivian предстоит решать две сложные задачи одновременно: наращивать выпуск R2 и развивать дорогостоящую технологию автономного вождения. Системе ещё предстоит пройти испытания в сложных дорожных условиях, включая городское движение. Даже после запуска функции с обязательным контролем со стороны водителя аварии могут привести к репутационным потерям и юридическим проблемам.

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