22 года охоты за космическими взрывами: телескоп NASA сгорит в атмосфере до конца недели, обломки могут упасть на Землю

Наиболее вероятным местом падения станет океан

По прогнозу Космических сил США, космическая обсерватория Swift должна сойти с орбиты и войти в атмосферу Земли в пятницу, 6 ноября 2026 года. Таким образом, аппарат массой около 1,5 тонны завершит работу после 22 лет исследований. Попытка спасти телескоп с помощью роботизированного спутника-буксира Link оказалась неудачной.

22 года охоты за космическими взрывами: телескоп NASA сгорит в атмосфере до конца недели, обломки могут упасть на Землю
Источник изображения: NASA’s Goddard Space Flight Center Conceptual Image Lab

Swift запустили в ноябре 2004 года для изучения гамма-всплесков — мощнейших взрывов во Вселенной, а также сверхновых звезд. За время миссии обсерватория обнаружила более 2000 гамма-всплесков и около 1400 взрывов звезд.

Большая часть конструкции телескопа должна сгореть при прохождении через плотные слои атмосферы. Однако отдельные детали из особо прочных материалов, включая вольфрамовые элементы и части зеркал, могут достичь поверхности Земли. В возможную зону падения обломков входят Африка, Австралия, Индия, Юго-Восточная Азия, Центральная и Южная Америка. При этом специалисты считают, что наиболее вероятным местом их падения станет океан.

В июле NASA предприняло попытку поднять орбиту Swift с помощью аппарата Link, оснащенного роботизированными манипуляторами. Однако после запуска у буксира возникли проблемы с системой ориентации, из-за которых он начал вращаться и потерял связь. Сблизиться с телескопом и выполнить захват не удалось.

После прекращения спасательной операции Swift продолжил наблюдения, но 20 октября высота его орбиты снизилась до 275 км. Из-за возросшего атмосферного сопротивления аппарат больше не мог сохранять стабильное положение, поэтому NASA остановило его работу.

Наука и космосNASAкосмосТелескоп Swift ObservatoryИсточники:AP

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: Топовый камерофон Vivo X500 Ultra получит 200-мегапиксельный модуль с качественным зумом и две камеры по 50 Мп
Главное
Все новости
57 минут назад2Топовый камерофон Vivo X500 Ultra получит 200-мегапиксельный модуль с качественным зумом и две камеры по 50 Мп
10:50Компьютер толщиной 13 мм со 120-герцевым экраном. Представлен моноблок Lenovo Xiaoxin Pro 27 Vitality Edition
10:407747 Мбит/с на смартфоне. МегаФон запустил сеть 5G в своих салонах связи
10:38Xiaomi 18 Pro и Xiaomi 18 Pro Max выходят на мировой рынок. Теперь официально
10:321Натрий-ионные аккумуляторы и топливные элементы освободили от налога до конца 2028 года в Китае
Никакие дроны не страшны: в России построят подземные дата-центры10:2121Никакие дроны не страшны: в России построят подземные дата-центры «Ростелеком» разрабатывает инфраструктуру, рассчитанную на защиту от серьёзных внешних угроз
10:197Электроотвёртка Arrowspace S1 сама определяет тип винта по фото, подбирает насадку и момент затяжки
В России стартовали продажи Xiaomi Smart Band 11: 21 день на одной зарядке, большой экран 1,72 дюйма, водозащита и более 150 режимов тренировок — за 5 тыс. рублей10:14В России стартовали продажи Xiaomi Smart Band 11: 21 день на одной зарядке, большой экран 1,72 дюйма, водозащита и более 150 режимов тренировок — за 5 тыс. рублей Есть и керамическая версия — она дороже
10:141Xiaomi нет равных по продажам умных замков, видеодомофонов и камер в Китае
10:111В расширение Claude Code для Cursor внедрили троян для удалённого доступа к компьютерам разработчиков
10:056«Проблема носит комплексный характер и затрагивает все уровни архитектуры»: у Beget — одного из крупнейших хостинг-провайдеров Рунета — масштабный сбой
Крупнейший в мире суперкомпьютер Colossus 2 Илона Маска уже опередил Stargate и все остальные дата-центры10:023Крупнейший в мире суперкомпьютер Colossus 2 Илона Маска уже опередил Stargate и все остальные дата-центры Colossus 2 в Мемфисе насчитывает вычислительные мощности, эквивалентные 1,11 млн ускорителей H100
09:58Waymo и Toyota начнут выпуск специального роботакси bZ4X прямо на конвейере в Японии
09:527Курьер нашёл безлимитную SIM-карту, потратил $3000 и получил тюремный срок
Windows 11 научилась переустанавливать себя через интернет без флешки, но есть нюанс: это чистая установка с удалением всех файлов09:514Windows 11 научилась переустанавливать себя через интернет без флешки, но есть нюанс: это чистая установка с удалением всех файлов Cloud rebuild работает, даже если ПК не запускается
09:47Гибриды с большим запасом хода и полноприводные «Москвичи» выйдут уже в 2027 году
09:441Мичиган запускает ИИ-алгоритм для сортировки заключённых по уровню опасности, заменяя решение специальных комиссий
09:442Крупнейший сборщик iPhone намерен захватить половину мирового рынка ИИ-серверов. Мощности Foxconn забронированы на следующие 18 месяцев
09:392Первая прикроватная лампа Xiaomi за 8 лет стала суперхитом и собрала в 24 раза больше необходимой суммы
09:371Rivian запустит беспилотные такси с Uber в 2028 году, а испытания автопилота начнёт в 2026-м
09:341Роботы штурмуют Тайшань: в Китае стартовали необычные соревнования
09:29232-дюймовые панели остаются самыми продаваемыми в мире, второе место у 55-дюймовых моделей, по данным Lotoo Technology
Первая в истории Xiaomi стиральная машина для обуви поступила в продажу в Китае09:26Первая в истории Xiaomi стиральная машина для обуви поступила в продажу в Китае Устройство вмещает до 4 пар кроссовок и оснащено системой очистки с вращающимися щётками
09:201OpenAI, Google, Microsoft и Anthropic согласовали единый способ отказа от сбора данных для обучения ИИ
09:16От машин к роботам: поставки роботов FFR набирают обороты
08:593До 128 Тбит/с. Китайцы передали данные на 1007 км по оптоволокну с полой сердцевиной
08:56Промышленный ПК, который работает при температуре от −20 до +50 °C и охлаждается пассивно за счёт корпуса-радиатора. Представлен Biostar MS-U320
08:491Китайские роботы с двумя руками работают под напряжением 10 000 В
08:45Японские конденсаторы Black Diamond, модульные кабели и гарантия 8 лет. Представлены блоки питания Segotep
Honor Magic 9 — самые популярные Android-флагманы в Китае (по данным самой Honor), а уже 4 ноября линейка выходит на новый рынок08:441Honor Magic 9 — самые популярные Android-флагманы в Китае (по данным самой Honor), а уже 4 ноября линейка выходит на новый рынок Honor начинает расширять географию продаж своих новых флагманов
08:4112Российскую технологию производства транзисторных матриц за 160 млн рублей никто не купил
Робот Starship попал в аварию и «сбежал» с места ДТП08:315Робот Starship попал в аварию и «сбежал» с места ДТП Из-за резкого торможения пострадали 9 пассажиров общественного транспорта