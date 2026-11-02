22 года охоты за космическими взрывами: телескоп NASA сгорит в атмосфере до конца недели, обломки могут упасть на Землю

По прогнозу Космических сил США, космическая обсерватория Swift должна сойти с орбиты и войти в атмосферу Земли в пятницу, 6 ноября 2026 года. Таким образом, аппарат массой около 1,5 тонны завершит работу после 22 лет исследований. Попытка спасти телескоп с помощью роботизированного спутника-буксира Link оказалась неудачной.

Swift запустили в ноябре 2004 года для изучения гамма-всплесков — мощнейших взрывов во Вселенной, а также сверхновых звезд. За время миссии обсерватория обнаружила более 2000 гамма-всплесков и около 1400 взрывов звезд.

Большая часть конструкции телескопа должна сгореть при прохождении через плотные слои атмосферы. Однако отдельные детали из особо прочных материалов, включая вольфрамовые элементы и части зеркал, могут достичь поверхности Земли. В возможную зону падения обломков входят Африка, Австралия, Индия, Юго-Восточная Азия, Центральная и Южная Америка. При этом специалисты считают, что наиболее вероятным местом их падения станет океан.

В июле NASA предприняло попытку поднять орбиту Swift с помощью аппарата Link, оснащенного роботизированными манипуляторами. Однако после запуска у буксира возникли проблемы с системой ориентации, из-за которых он начал вращаться и потерял связь. Сблизиться с телескопом и выполнить захват не удалось.

После прекращения спасательной операции Swift продолжил наблюдения, но 20 октября высота его орбиты снизилась до 275 км. Из-за возросшего атмосферного сопротивления аппарат больше не мог сохранять стабильное положение, поэтому NASA остановило его работу.