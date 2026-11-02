Роботы штурмуют Тайшань: в Китае стартовали необычные соревнования

Участникам предстоит преодолеть до 3100 ступеней и перепад высот около 600 метров

2 ноября в китайской провинции Шаньдун стартовал первый чемпионат мира по восхождению роботов на гору Тайшань. Организаторы подготовили трассы в сложных горных условиях и разделили программу на скоростные и специальные состязания. Всего предусмотрено 4 основных дисциплины и одно дополнительное испытание. В скоростной категории соревнуются гуманоидные и четвероногие роботы, которым предстоит продемонстрировать способность непрерывно передвигаться по пересечённой местности.

Для гуманоидных машин подготовлен маршрут длиной около 1,6 км от площади Хунмэнь до храма Доуму с подъёмом более чем по 600 ступеням. После завершения основной дистанции команды смогут попробовать силы на дополнительном сложном участке. Четвероногим роботам предстоит более серьёзное испытание: путь до станции Чжунтяньмэнь протяжённостью 3,9 км включает свыше 3100 ступеней и перепад высот около 600 м. Наиболее сложным участком считается подъём «Двенадцать изгибов» с вертикальным набором высоты 92 м.

Роботы штурмуют Тайшань: в Китае стартовали необычные соревнования
Источник изображения: mydrivers // Сгенерировано ИИ

Специальная программа включает перенос грузов четвероногими роботами по примеру тайшаньских носильщиков и испытания экзоскелетов, призванных облегчать передвижение по склонам. В отдельном челлендже примут участие колёсные, гусеничные и сферические машины. Для навигации роботы используют лидары и камеры, строят трёхмерные карты местности и распознают ступени и препятствия. Во время подъёма системы управления анализируют нагрузку на суставы и положение корпуса, корректируя длину шага для сохранения равновесия.

Искусственный интеллектИсточники:mydrivers

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: 32-дюймовые панели остаются самыми продаваемыми в мире, второе место у 55-дюймовых моделей, по данным Lotoo TechnologyСледующая публикация: Rivian запустит беспилотные такси с Uber в 2028 году, а испытания автопилота начнёт в 2026-м
Главное
Все новости
6 минут назадXiaomi нет равных по продажам умных замков, видеодомофонов и камер в Китае
9 минут назадВ расширение Claude Code для Cursor внедрили троян для удалённого доступа к компьютерам разработчиков
15 минут назад«Проблема носит комплексный характер и затрагивает все уровни архитектуры»: у Beget — одного из крупнейших хостинг-провайдеров Рунета — масштабный сбой
Крупнейший в мире суперкомпьютер Colossus 2 Илона Маска уже опередил Stargate и все остальные дата-центры18 минут назадКрупнейший в мире суперкомпьютер Colossus 2 Илона Маска уже опередил Stargate и все остальные дата-центры Colossus 2 в Мемфисе насчитывает вычислительные мощности, эквивалентные 1,11 млн ускорителей H100
22 минуты назадWaymo и Toyota начнут выпуск специального роботакси bZ4X прямо на конвейере в Японии
28 минут назадКурьер нашёл безлимитную SIM-карту, потратил $3000 и получил тюремный срок
Windows 11 научилась переустанавливать себя через интернет без флешки, но есть нюанс: это чистая установка с удалением всех файлов29 минут назадWindows 11 научилась переустанавливать себя через интернет без флешки, но есть нюанс: это чистая установка с удалением всех файлов Cloud rebuild работает, даже если ПК не запускается
33 минуты назадГибриды с большим запасом хода и полноприводные «Москвичи» выйдут уже в 2027 году
36 минут назад1Мичиган запускает ИИ-алгоритм для сортировки заключённых по уровню опасности, заменяя решение специальных комиссий
36 минут назад2Крупнейший сборщик iPhone намерен захватить половину мирового рынка ИИ-серверов. Мощности Foxconn забронированы на следующие 18 месяцев
41 минуту назад1Первая прикроватная лампа Xiaomi за 8 лет стала суперхитом и собрала в 24 раза больше необходимой суммы
43 минуты назад1Rivian запустит беспилотные такси с Uber в 2028 году, а испытания автопилота начнёт в 2026-м
51 минуту назад232-дюймовые панели остаются самыми продаваемыми в мире, второе место у 55-дюймовых моделей, по данным Lotoo Technology
Первая в истории Xiaomi стиральная машина для обуви поступила в продажу в Китае54 минуты назадПервая в истории Xiaomi стиральная машина для обуви поступила в продажу в Китае Устройство вмещает до 4 пар кроссовок и оснащено системой очистки с вращающимися щётками
09:20OpenAI, Google, Microsoft и Anthropic согласовали единый способ отказа от сбора данных для обучения ИИ
09:16От машин к роботам: поставки роботов FFR набирают обороты
08:592До 128 Тбит/с. Китайцы передали данные на 1007 км по оптоволокну с полой сердцевиной
08:56Промышленный ПК, который работает при температуре от −20 до +50 °C и охлаждается пассивно за счёт корпуса-радиатора. Представлен Biostar MS-U320
08:49Китайские роботы с двумя руками работают под напряжением 10 000 В
08:45Японские конденсаторы Black Diamond, модульные кабели и гарантия 8 лет. Представлены блоки питания Segotep
Honor Magic 9 — самые популярные Android-флагманы в Китае (по данным самой Honor), а уже 4 ноября линейка выходит на новый рынок08:441Honor Magic 9 — самые популярные Android-флагманы в Китае (по данным самой Honor), а уже 4 ноября линейка выходит на новый рынок Honor начинает расширять географию продаж своих новых флагманов
08:418Российскую технологию производства транзисторных матриц за 160 млн рублей никто не купил
Робот Starship попал в аварию и «сбежал» с места ДТП08:314Робот Starship попал в аварию и «сбежал» с места ДТП Из-за резкого торможения пострадали 9 пассажиров общественного транспорта
08:25Первый смартфон Huawei Starlight получит широкий экран с соотношением 16:9,5 как у Pura X View
08:181Непотопляемый смартфон с защитой IP69, живучим аккумулятором на 8000 мА•ч и картами microSD до 2 ТБ. Представлен Vivo Y32 5G
iPhone 18 Pro набрали миллион продаж всего за одну неделю — и всего лишь в одной стране08:144iPhone 18 Pro набрали миллион продаж всего за одну неделю — и всего лишь в одной стране Кумулятивные продажи линейки iPhone 18 в Китае составили 6,02 млн
08:13Крошечный компьютер на ладони, который работает при температуре от −20 до +60 °C. Представлен MaxTang WCL-35
08:09Samsung выпускает важное обновление One UI 9 для Galaxy S25 FE
08:05Хакеры атаковали iPhone депутатов Бундестага и членов правительства Германии
08:016Новые российские спутники определяют координаты с точностью до нескольких сантиметров
07:582«Космическая связь» предупредила о возможной нехватке спутниковых мощностей к 2035 году
03:1815Microsoft запатентовала ИИ для изменения речи и лиц людей прямо во время трансляций