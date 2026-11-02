Роботы штурмуют Тайшань: в Китае стартовали необычные соревнования

2 ноября в китайской провинции Шаньдун стартовал первый чемпионат мира по восхождению роботов на гору Тайшань. Организаторы подготовили трассы в сложных горных условиях и разделили программу на скоростные и специальные состязания. Всего предусмотрено 4 основных дисциплины и одно дополнительное испытание. В скоростной категории соревнуются гуманоидные и четвероногие роботы, которым предстоит продемонстрировать способность непрерывно передвигаться по пересечённой местности.

Для гуманоидных машин подготовлен маршрут длиной около 1,6 км от площади Хунмэнь до храма Доуму с подъёмом более чем по 600 ступеням. После завершения основной дистанции команды смогут попробовать силы на дополнительном сложном участке. Четвероногим роботам предстоит более серьёзное испытание: путь до станции Чжунтяньмэнь протяжённостью 3,9 км включает свыше 3100 ступеней и перепад высот около 600 м. Наиболее сложным участком считается подъём «Двенадцать изгибов» с вертикальным набором высоты 92 м.

Источник изображения: mydrivers // Сгенерировано ИИ

Специальная программа включает перенос грузов четвероногими роботами по примеру тайшаньских носильщиков и испытания экзоскелетов, призванных облегчать передвижение по склонам. В отдельном челлендже примут участие колёсные, гусеничные и сферические машины. Для навигации роботы используют лидары и камеры, строят трёхмерные карты местности и распознают ступени и препятствия. Во время подъёма системы управления анализируют нагрузку на суставы и положение корпуса, корректируя длину шага для сохранения равновесия.