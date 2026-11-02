32-дюймовые панели остаются самыми продаваемыми в мире, второе место у 55-дюймовых моделей, по данным Lotoo Technology

По данным аналитической компании Lotoo Technology, в третьем квартале 2026 года мировые поставки 32-дюймовых телевизионных панелей составили около 11,3 млн штук.

Это соответствует 19% рынка и позволяет данному формату сохранять первое место по объёму отгрузок. Однако за год показатель сократился на 28,3% — это наиболее заметное падение среди основных диагоналей. Доля сегмента также уменьшилась на 5,8 процентного пункта.

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На вторую позицию впервые за несколько лет поднялись 55-дюймовые панели: производители отгрузили 10,5 млн штук, что на 3,2% больше прошлогоднего результата и соответствует 17,6% рынка. Третье место заняли 43-дюймовые модели с результатом 10,3 млн единиц и снижением на 9,9%. С 2020 года поставки 43-дюймовых панелей обычно превосходили показатели 55-дюймовых, за исключением четвёртого квартала 2023-го. Теперь тенденция изменилась в пользу более крупных экранов.

Рост также зафиксирован в сегментах 65, 75 и 85 дюймов: их поставки увеличились на 13,9%, 14,6% и 32,2% соответственно. Особенно быстро расширяется категория телевизоров диагональю от 98 дюймов: за квартал отгружено около 600 тыс. панелей, на 20,2% больше год к году.

За первые 9 месяцев показатель достиг 1,8 млн штук, прибавив 32,3%.